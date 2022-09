Meghan Markle valmistub kuninganna matusteks: tühistatud on kõik projektid, mis teda algaval nädalal ees ootasid

Prints Harry abikaasa Meghan Markle valmistub kuninganna Elizabethi matusteks ning on edasi lükanud kõik projektid, mis teda algaval nädalal ees ootama pidid.

Sussexi hertsoginna ei osale telesaates „The Tonight Show“ ning on tühistanud visiidi ÜRO Peaassambleesse. Ühtlasi lükkub edasi Meghani podcast'i uus osa. Kõigest paar nädalat tagasi andis naine väljaandele The Cut intervjuu, kus ütles, et Suurbritanniast lahkumine oli tema jaoks ainuõige otsus.