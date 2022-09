Vastne peaminister Liz Truss sai juba neljapäeva hommikul teada, et kuninganna peagi sureb

Mirror kirjutab, et peaminister valmistas tol hommikul ette kõnet, mis plaanis pidada saadikute ees. Temaga võttis aga ootamatult ühendust üks töötaja, kes teavitas, et kuninganna tervislik seisund on väga kehv. Veidi hiljem muutus prognoos veelgi mustemaks - nüüd öeldi peaministrile, et kuninganna surm on põhimõtteliselt paratamatu.

Üks allikas viitas, et Truss oli šokeeritud ja kurb. Tagantjärele on loogiline, miks Truss oli alamkojas morni näoga. Küsimus polnud energiakriisis, vaid ennekõike kuninganna saatuses.

Alles üle-eelmisel päeval kinnitati Truss ametisse. Ta kohtus kuningannaga. See jäigi viimaseks ülesvõtteks 70 aastat valitsenud riigipeast, mis avalikkuse ette jõudis. Elizabeth II toetus tseremoonia ajal oma jalutuskepile, ent näol oli talle omaselt ikka naeratus.

Kuningakoja poolt teavitati avalikkust neljapäeval kell 12.34 (sealne aeg, Eestis oli siis kell 14.34), et arstid on kuninganna tervise pärast mures ning ta on pideva meditsiinilise järelvalve all.

„Kogu kuningriik on sügavas mures Buckinghami paleest tulnud uudiste üle. Minu mõtted ja kõigi inimeste mõtted üle Ühendkuningriigi on kuninganna ja tema perekonnaga,“ sõnas Truss meediale.

Truss sai kell 16.30 teada, et kuninganna on surnud. Esiti püsis see teave kitsa ringi hulgas, avalikkusele kinnitati Elizabeth II lahkumist kell 18.30.

Truss astus veidi hiljem kaamerate ette Downing Street 10 juures. „Kuninganna oli kui kalju, millele ehitati kaasaegne Suurbritannia,“ lausus Truss. „Täna läheb kroon, nagu see on toimunud juba rohkem kui tuhat aastat, meie uuele monarhile, Tema Majesteedile kuningas Charles III-le.“

Elizabeth II matusetalitus toimub esmaspäeval, 19. septembril Westminster Abbeys. Kuningas Charles III otsusega on antud päev riigipüha.