Printsess Beatrice on oma isa prints Andrew lõputute skandaalide ja halva maine tõttu vajunud tähesärast tahaplaanile. Kuigi kuningas Charles III on juba aastaid rääkinud, et soovib kaugemaid sugulasi „esindusperekonnast“ välja puksida, siis nüüd võib Beatrice comebacki teha.