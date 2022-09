FOTOD | Kaunite tuntud nägude paraad: Kadriorus peeti maha uhke ilupidu!

Repêchage professionaalne kosmeetikabränd on pärit USA-st ja on üle 40. aasta populaarsust kogunud ning Eestis on olnud juba 5 aastat. Repêchage seob kokku parimad merevetika omadused tervise ja ilu heaks, olles üks esimesi merevetikatel põhinevate nahahooldustoodete arendajaid ja tootjaid. Selle brändi maaletoojateks on ema-tütre duo Anu ja Grete Transtok, kes on ka antud salongi omanikud ning veavad kogu asja suure kirega.