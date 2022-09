Neljakordne Guinnessi rekordi omanik Merle Liivand võitis Hollywoodis oma lühifilmiga auhinna

iHollywoodi filmifestival on rahvusvaheline lühifilmide festival, mis tutvustab kõige innovatiivsemaid filmitööstuse tehnoloogiaid ja toetab väiksemaid filmitootjaid. Festival toimus kolm päeva Hollywoodi Hiina teatris ja Merle Liivandist esilinastus seal lühifilm „Merineitsi missioonil, et päästa maa kopsud“, kus Merle ise oli ka filmi kaasprodutsendiks. Film tutvustab Merle tööd ookeanide heaks ja näitab, mis on tema rekordite ujumise taga.

Festivalil pälvis Liivand auhinna Global Influencer ehk globaalne mõjutaja. „See auhind tõestab, et väikesest Eestist tulles saab teha suuri asju!“ on Merle rõõmus. „Kohtunike seas oli palju tuntud inimesi ja sellepärast oli eriti suur rõõm auhinna üle, see tunnustus toob innustust kõigile nendele rasketele töödele, mida olen kliima ja ookeanite jaoks teinud! Usun, et see auhind on vägagi välja teenitud!“