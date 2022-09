Alen Veziko isiklikust tragöödiast: olin sügavas mustas augus enesehaletsusest

Veziko rääkis möödunud suvel Kroonikale antud intervjuus, et ta on jätnud selja taha pea igaõhtused peod, alkoholi, tubaka ja linnaelu ning kolinud maale, kus kasvatab veiseid, tomateid ja oma kaht last. „Alkoholi kuritarvitamisest on möödas üle nelja aasta ja suitsuvaba olen kolm ja pool aastat. Suitsetamisest loobumine oli väga raske tegevus. Praegu isegi ei taha enam proovida, see on nii mõttetu harjumus, lisaks hakkas see mu häälele. Muidugi – kohe, kui jätsin suitsetamise maha, võtsin 15 kilo juurde. Sellega ma nüüd siin võitlen, aga pigem suur kõht kui pidev suitsetamine.“