Kaheksa aastat otsustamist: Apple'i asutaja Steve Jobs valis mitu aastat endale koju diivanit

Laurene, kes oli Steve'iga abielus 20 aastat enne, kui mees aastal 2011 suri, meenutas teda ühel kolmapäeval peetud konverentsil. Laurene vestles konverentsil Apple'i praeguse tegevjuhi Tim Cooki, disaineri Jony Ive'iga ja ajakirjaniku Kara Swisheriga ning sõnas, et Steve polnud mitte ainult oma töö suhtes hoolas, vaid see kandus üle ka mehe isiklikku ellu.

Steve'i lesk rääkis, et mehe kurikuulus nõudlik olemus jõudis ka nende kodusesse majapidamisse. Steve'il kulus lausa kaheksa aastat, et koju sobilik diivan leida. „Inimesed tegid meie üle nalja, sest me ei suutnud kodus kokku leppida, millise diivani või tooli me võtame,“ selgitas Laurene naerdes. „Mitu-mitu aastat polnud meil kumbagi, sest seal oli nii palju detaile, mille osas me pidime üksmeelele jõudma. Ja lõpuks me jõudsimegi, aga meil kulus selles kaheksa aastat,“ lausus Laurene.