Üks õnnetus ajab teist taga: Narva linnapea Katri Raik käis silma pärast operatsioonil

Lühikeses kommentaaris Kroonikale sõnas Raik, et tegemist on arenenud silmahaigusega, millel on ka pärilikud juured. Silm tegi Raigile muret juba suvel, kuid siis olid tal enda sõnul teised toimetused. Narva linnapea on tööst eemal paar nädalat. „Ma loodan, et ma paranen ja et sellel operatsioonil on hea tulemus,“ ütles Raik. Ta soovitas kõigil olla ettevaatlik ja pöörata oma tervisele tähelepanu.