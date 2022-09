Pinged kuninglikus perekonnas? Kuningas Charles korraldas õhtusöögi, kuhu kutsus Williami, aga mitte Harry

Paar päeva hiljem käisid printsid Harry ja William koos oma abikaasadega Windsori lossi ees, et rääkida sinna tulnud brittidega ja võtta vastu austusavaldusi, mis kuningannale toodi. Kuningliku allika sõnul oli ettepaneku ühiselt austusavaldusi vaatama minna teinud Walesi prints William, kes arvas, et sellisel raskel ajal on perekonnal vaja näidata ühtsust. William oli Harryle ja Meghan Markle 'ile teinud ettepaneku viimasel hetkel.

Kuninglik kommentaator Richard Fitzwilliams väidab, et vendade ühine avalikkuse ette ilmumine annab lootust, et nende suhete parandamises toimub progress. Fitzwilliamsi hinnangul on võimalik, et prints Harry võtab enda peale kuninganna leinaperioodi ajaks rohkem kuninglikke kohustusi.