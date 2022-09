FOTOD | Briti koomik John Cleese naerutas publikut pilgeni täis Alexela kontserdimajas

John Cleese on üle maailma tundud tänu enda mustale Briti huumorimeelele, mistõttu tema viimase tuuri nimi „Viimane võimalus mind näha enne mu surma“ poleks pidanud kellegi jaoks üllatus olema. Nimest hoolimata on tuur kestnud juba üle viie aasta, mis pakub lohutust publikule, sest siis pole koomikul veel kindlasti põhjust alla anda ja tuuriga lõpetada.

Cleese on lisaks tuntud kui kõige kauem elanud Monty Pythoni filmi osaline, samuti tegi ta kaasa telesarjas „Fawlty Towers“. Nüüdseks on ta juba 82 aastat vana ja kuigi ta plaanib pärast tuuri pensionile jääda, on ta teravam kui kunagi nii huumorimeele kui ka sotsiaalse kriitika poolest.