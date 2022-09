Kuid nüüd on otsustanud omapoolse tõe päevavalgele tuua Ray J ehk Kim Kardashiani ekspeika, kellega ta kulutulena levinud videos seksib. Tema versioon tekitab küsimuse selle üle, kas Kardashianite klann oli 15 aastat tagasi valmis kõigeks, et maailmakuulsaks saada.

Ray J võikaim väide on see, et tema sõnul oli pornofilmi valmimisest täielikult teadlik Kardashiani ema Kris Jenner. Ta olevat lasknud noortel filmida lausa kolm erinevat versiooni ning hiljem vaadanud läbi tundide kaupa materjali sellest, kuidas tema tütar vahekorras on.