Veerandfinaale ei tule! Eesti Laul teeb ressursside puudumise tõttu läbi mitu muutust

Rahula sõnul saab alates täna keskpäevast tutvuda uue kodulehega, kus on üleval ka selleaastane reglement, mida artistid ja laulukirjutajad peavad jälgima. „Täna on siis see kuupäev, kui ootame laule,“ ütles Rahula meelal häälel. Tema jaoks on tegemist juba viienda aastaga, mil ta peab Eesti suurima lauluvõistluse peaprodutsendi ametit.