Toona lekkis värske Walesi printsessi Catherine'i siseringist informatsioon selle kohta, et kroonitud pea on järsku visanud seltskonnast välja Rose Cholmondeley, kelle markiist abikaasa David Cholmodeley on juba aastakümneid olnud kuningliku perekonnaga väga lähedane.

Sahistati, et paar, kellel on 24 aastat vanusevahet, on lahku minemas ning Kate'i otsus sõbranna siseringist välja visata oli tingitud sellest, et Rose oli liiga lähedaseks muutunud Williamiga. Mõned Briti tabloidid sahistasid, et prints on lausa oma abikaasat petnud. Toona oli Kate sünnitanud just prints Louisi ning spekuleeriti, et Williami kõrvapõige on tingitud sellest.