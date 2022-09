Liis Lemsalu avaldas oma lemmik Eesti naisartisti: ta on väga armas inimene

„Mulle on Norras elamisest ajast saadik väga meeldinud Ines. Võib-olla veel eriti sellepärast, et ta on ise ka paljudele enda lugudele sõnad teinud. Ta on väga armas inimene,“ vastas lauljanna küsimusele, kes on üks tema lemmikuid Eesti naisartiste.