PULMAFOTOD | Urmas Klaas sõudis kallimaga Põlvamaa suvekodus abieluranda: oli väga soe ja südamlik pidu

Urmas Klaas (51) sõnab, et septembri saabumine on tema jaoks alati pidulik, lehed puudel värvuvad ja loodus muutub väga kauniks. Aasta tagasi samal ajal kihlus ta Marisega (43), kes kandis perekonnanime Peebo, ja nii nagu komme ette näeb, et pärast kihlumist aasta jooksul abiellutakse, tegid nemadki. Nad abiellusid oma maakodus.