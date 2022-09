Lenna Kuurmaa meenutas, kuidas ta noorena hiiglasuure telefoniarve sai: see oli ulmeline summa!

Ei Piretil ega Lennal polnud Sky.ee veebisaates „Hommikusöögi klubi“ täpselt meeles, kui suure arve Kuurmaa sai, kuid nad sõnasid ühest suust, et tegemist oli päris suure summaga. Stuudios pakkus Lenna, et arve võis jääda 8000 või 800 krooni kanti.

„Mina mäletan ühte summat küll, aga ma ei saa olla 100 protsenti kindel, et mu mälu mind ei peta, aga ma mäletan justkui üks kuu oli see 20 000 krooni,“ mõtiskles Piret ja lisas, et summa oli niivõrd šokeerivalt suur, et Lenna sattus isegi kergelt paanikasse.