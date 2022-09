Armeenias viibiv Stefan kuulis sõjast hommikul ärgates: hakkasin kohe uurima, kui kriitiline olukord on

Muusik oli kuulnud sõjast ja pommitamisest hommikul ärgates. „See on inimesele, kes on tulnud siia reisisaadet tegema, hirmus uudis,“ sõnas Stefan ning seejärel hakkas muusik kohe uurima, kas olukord Jerevanis, kus ta hetkel viibib, on kriitiline. Õnneks on Jerevanis kõik hästi ja muretseda pole vaja.

Stefan sõnas, et kuulis taksoraadiotest palju uudiseid sõja kohta ning inimesed hoiavad end telefoni abil uudistega kursis. Küll tõdes ta, et on märganud tänavatel rohkem politseinikuid. „Vilkurid töötasid ja möllu oli näha,“ sõnas Stefan. Saatejuht Marko Reikop uuris, kas Stefanil elab piiriääres ka mõni sugulane või tuttav. Muusik sõnas, et õnneks ükski ta sugulane piiri ääres ei ela ning seal elavad inimesed põgenevad sõja eest eemale oma lähedaste juurde. Ta on sündmuste arenguga kursis vaid nii palju, kui sõda uudistes kajastatakse.