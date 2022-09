Kuninganna Elizabeth II kirst jõudis Buckinghami paleesse

Kuninganna Elizabeth II riiklikud matused peetakse Londoni Westminster Abbey's kell 11.00 kohaliku aja järgi ehk kell 13 Eesti aja järgi. Enne matuseid on kuninganna neli päeva Westminster Hallis, et inimesed saaksid oma austust avaldada.

Westminster Hall mahutab korraga 350 000 inimest ja ametlikud võimud on andnud hoiatuse, et leinajatel tuleb järjekorras seista lausa 35 tundi, kui soovitakse kuningannaga hüvasti jätta, ning järjekord võib ulatuda pea kaheksa kilomeetrini. Eeldatavasti tuleb kuningannaga hüvasti jätma 750 000 kuni miljoni inimest, suure rahvamassi tõttu ei pruugi kõik Westminster Halli pääseda.

Samuti võib esineda takistusi üldse Londonisse pääsemiseks, sest paljud teed ja piirkonnad linnas on suletud. Paljud kuninglikud fännid on juba end telkidega sisse seadnud Malli tänava juurde, mis ühendab Buckinghami paleed Trafalgari väljakuga.

Kohalikud hotellid on pärast kuninganna surmauudist täitunud broneeringutega ja linnas on suurendatud politseinike ja teiste töötajate arvu. Kui soovida broneerida hotellis ööbimist eelolevaks pühapäevaks, tuleb välja käia varasemast kuni neli korda suurem tasu. Viimati oli nii suur nõudlus Londonis ööbida 2012. aasta olümpiamängude ajal, mis toimusid Ühendkuningriigi pealinnas. Linnas on korda tagama toodud enam kui kümme tuhat politseinikku.