Kõik saab alguse lapsepõlvest! Elina Nechayeva avaldas põhjuse, miks ta ei ole kunagi alkoholi proovinud

Nechayeva vaatas lapsepõlves üht dokumentaalsaadet, kus räägiti kui hirmus see alkohol on. „Kui hirmsasti see veel naise organismile mõjub ja et sealt sünnivad väärarengutega lapsed. Uhh, selline hirmus saade noore tüdruku jaoks! Seega, mina sain sealt tookord lapsepõlvetrauma ja otsustasin, et enne kui ma lapsi ei tee, siis mina alkoholi ei joo. Kuidagi nii need sündmused seal Odessas kõik kokku langesid. Ja nagu näed, siis lapsi mul veel ei ole, mis tähendab seda, et alkoholi ma ka joonud ei ole,“ tõdes Elina.