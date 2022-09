Mis juhtus? Populaarne telesaade „Kodukäijad“ kadus ETV ekraanilt

Hiljutises vestluses kurtis üks ETV telesaates „Kodukäijad“ osalenu, et enam ei lähe ta koos kaameratega võõrasse koju, ei küsi, kes on selles voodikeses maganud ja kes on sellest kausikesest söönud, sest alanud telehooajal ETV seda saadet enam ei tooda.