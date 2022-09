Kuninganna Elizabeth II sark liigub Buckinghami paleest Westminster Halli: kirstu saadavad Charles, William ja Harry

Eile õhtul saabus kuninganna kirst Buckinghami paleesse ja täna saadetakse sark Westminster halli, kus leinajad saavad kuni esmaspäevani kuningannale austust avaldamas käia. Teisipäeva õhtul võeti kuninganna palee juures pisarates vastu ja sajad inimesed seisid vihmasajus, et tervitada lahkunud monarhi viimast koju jõudmist.

Täna kohaliku aja järgi täpselt kell 14.22 asetatakse kuninganna sark relvavankrile ja mööda Malli tänavat liigub see parlamendi juures olevale väljakule enne, kui see Westminster Halli jõuab. Kirstule järgneb uus kuningas Charles III, Walesi prints William ja Sussexi hertsog prints Harry. Samuti saadavad sarka printsess Anne ja Wessexi krahv prints Edward. Sarga teekond kestab 38 minutit ja möödub tuhandetest leinajatest, kes Londoni kesklinna tänavatele on tulnud, vahendab Daily Mail.