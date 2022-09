ARMAS FOTO | Palju õnne! Jüri Ratas tähistas pesamuna sünnipäeva

Jüri on abielus Karin Ratasega. Peres kasvavad veel tütar Mariell ning pojad Oliver Jüri ja Robin Roger.

TV3 selle sügise suurima telesaate „Tantsud tähtedega„ üks osaline on Jüri Ratas, kes hoogsalt saateks valmistub ja tantsuproovides käib. Ratas on esimesed sammud koos treeneri Kristina Tarmetiga juba selgeks saanud.

Ratas rääkis 20. augustil Kroonikale , kuidas ta tantsusaateks ette valmistub. „Tuleb trennidega pihta hakata, tasapisi minema,“ ütles poliitik, kes lootis tantsutrennidega alustada augusti lõpuks. Nüüd on ta juba mõnda aega koos treeneri Tarmetiga erinevaid puusanõkse harjutanud ning Ratase proovidest on avalikkuse ette jõudnud lõbus video.

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul on oodatuima sügissaate esimese osaleja avalikustamine märgilise tähendusega: „Rõõm on tõdeda, et heategevuse nimel võtab saates osalemise väljakutse vastu väga lugupeetud tipp-poliitik – Jüri Ratas.