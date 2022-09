Pausile pandud kuningliku pere draamasari „The Crown“ jätkab filmimisega, pisike paus tehakse kuninganna matusepäeval

Eelmise nädala reedel teatas sarja looja Peter Morgan, et temale teadaolevalt pannakse suure saatesarja filmimine pausile, et kuningannale austust avaldada, vahendas Deadline Twitteris. „Austuse nimel on „The Crowni“ filmimine pausile pandud. Filmimist ei toimu ka kuninganna matuse ajal,“ teatasid sarja produtsendid telekanalile CNN.

Nüüd on paus aga läbi saanud ja filmimine on taas käima läinud. Näitlejannat Elizabeth Debicki, kes sarjas printsess Dianat kehastab, märgati Barcelonas filmimas kõigest viis päeva pärast kuninganna surma. Filmimine oli pausil olnud ainult ühe päeva. Debicki filmis Barcelonas ühte printsessi viimastest avalikest esinemisest: stseen kujutas Dianat Bosnia ja Hertsegoviina Sarajevo pealinnas. Näitlejanna kandis filmimisel Dianaga kunagise riietusega sarnast komplekti - heleroosat nööpidega triiksärki ja musti pükse.

Hetkel on populaarse sarja kuuenda hooaja filmimine pooleli ja on teada, et kuues hooaeg jääb saate jaoks viimaseks. Viimane hooaeg jõuaks vaatajate ette 2023. aastal, kuid pole teada, kas kuninganna surma ajaks sarja pausile panemine kuidagi ka saate viimase hooaja ekraanile jõudmist kuidagi takistab. „The Crowni“ viies ehk eelviimane hooaeg on aga valmis ja peaks Netflixi jõudma selle aasta novembris.