Miley Cyrus postitas Instagrami klõpsu, mis võib talle kalliks maksma minna

Fotograaf Robert Barbera kaebas Miley Cyruse autoriõiguste rikkumise eest kohtusse. Seda seetõttu, et staar postitas ühismeediasse endast tehtud foto, ilma et oleks autorilt luba küsinud. Möödunud kuul kaebas Barbera sama asja eest kohtusse ka Dua Lipa.

Paparatso esitas Cyrusele hagi 9. septembril Californias. Fotograaf leiab, et 2021. aasta veebruaris lauljatari sotsiaalmeedias avaldatud pilti polnud Cyrusel õigust postitada. Barbera on veendunud, et naine sai tänu tema loomingule rahalist kasu ja suurendas oma plaatide müüginumbreid. Piltnik nõuab valuraha selle eest, mida Lipa oleks võinud teenida tema foto abil Instagramis, kus ta reklaamib oma muusikat, brändi ja ärihuvisid.