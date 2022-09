Telestaarid teevad EFTA galal üllatusesinemise! Kethi Uibomägi: mul vajus suu lahti, kui Esset laulmas kuulsin

Kethi Uibomägi sõnas, et saatejuhtide bändi kokkutoomine on kummardus Eesti inimestele. „Kui telekanalid igapäevaselt justkui konkureerivad selle ühe ja ainsa jumala – telepubliku tähelepanu – ees, siis bänd toob iga kanali pärlid kokku ja see on ideena juba väga muljetavaldav. Kui sain kutse saatejuhtide bändis osalemiseks, siis ma isegi ei kuulanud küsimust lõpuni, vaid kuuldes sõnu EFTA gala ja laul, olid mul kohe käed püsti.“

Kethi sõnul on hea ansambli valem sama, mis hea telesaate puhul – super tiim lava peal ja lava taga ning see lavatagune meeskond töötab ettevalmistuses veel kõige kõvemini. „See projekt näitab, kuidas me võiksime ja peaksime ka igapäevaselt teineteisele kaasa elama ja toetama.“

Seitsmeliikmeline saatejuhtide bänd esineb koosseisus Taavi Otsus (trummid), Marek Lindmaa (kitarr), Jüri Muttika (klahvid), Kethi Uibomägi (vokaal), Eeva Esse (vokaal), Piret-Järvis Milder (vokaal) ja Jüri Butšakov (vokaal). Laulusõnu aitasid teha Olav Osolin, Korea ja Kadri-Ann Mägi.

Kethi Uibomägi lisas, et kuigi ta astub Alexela kontserdimajas lavale vokalistina, saaks ta hakkama ka pillimänguga. „Vahetaksin trummari Taaviga näiteks kohad, sest tean, et ta on megahea laulja ja ma olen trummitundides käinud küll.“

Varem laulja ja näitlejana tegutsenud Kethi on viimastel aastatel lauljana lavalt eemal olnud, aga mikrofon kisub teda lavale tagasi. „Kuidagi satun õige veregrupiga inimestega kokku, kes mind laulmas kuulda soovivad ja ma annan sellele aegajalt võimaluse. Olen solist ansamblis H6IM ja see muusika vajab kindlasti rohkem rahva ette toomist. Sel aastal ilmselt võiksin rohkem laulda. Laulupeole minek erutab mind väga, mistõttu hakkasin isegi koorilaulus käima.“