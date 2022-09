Kui tore! Eesti staarid investeerivad keskkonnasõbralikku toidutootmisesse

„Vastab tõele, et meile on mitmed avaliku elu tegelased investorina seljataha tulnud ja neid nimesid on veelgi lisandumas,“ ütleb Vegestari turundaja ja kaasasutaja Marge Tava. Tema sõnul on mitmed keskkonnast hoolivad tuntud näod saanud isikliku kutse osanikeringiga liituda, sest ettevõte loodab seda sünergiat oma eduks pöörata.

„Tänapäeval pole ainult oluline toota maitsvat toitu, vaid tähtis on ka see, et millised väärtused ja maailmapilt on ettevõtte töötajatel ja omanikel. Meie soov on olnud kaasata osanikeringi eelkõige nn ühtemoodi mõtlevaid inimesi, kellele läheb korda planeedi tulevik, loomade heaolu ja jätkusuutlik toidutootmine. Nende seas on ka mitmeid tuntumaid inimesi. Kui meie tiimi seljataga on väga erinevas valdkonnas toimetavad keskkonnast hoolivad väikeinvestorid, siis loob see suuremat sünergiat keskkonnaprobleemidele tähelepanu pööramisel,“ kommenteerib Tava. „ Loomulikult aitab see kaasa ka meie ettevõtte edule nii koduturul kui ka välismaal. Ühtemoodi mõtlevad inimesed on suur jõud, tihti suuremgi kui raha.“