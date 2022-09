Intervjuus räägib 49-aastane Eminem, et ta ei uskunud kunagi, et ta oma loominguga kedagi mõjutama hakkab. Muusiku elu oli raske ja keeruline ajal, kui ta oli 24-aastane. „Ma ei teadnud, mida ma teen, sest mulle ei tundunud nagu mu muusikukarjäär võtaks vedu,“ ütles muusikaprodutsent intervjuus ajakirjale XXL ja lisas, et tollal pidi ta oma lapse eest hoolitsema. „Kõik, mis ma tahtsin teha, oli räppida, aga see poleks lapse kõrvalt hea välja näinud. Ma olin meeletus masenduses,“ sõnas muusik avameelselt.