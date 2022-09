Unelmate aed, kus lõõgastuda ja aiapidusid korraldada

Aed, mis on funktsionaalne ja kaunis

Aia kujundamisel soovivad kõik luua keskkonda, milles on hea enda pead puhata ja toredaid koosviibimisi korraldada. Aga see pole kõik, mida vajad. Oluline on, et selle kõige kõrval oleks kogu aed ka funktsionaalne, see tähendab, et on olemas aiakuur , kuhu enda tööriistad paigutada, aga ka ala, kus ilutseb mugav lamamistool ja grillnurk toidu valmistamiseks.

Selleks et kõik see ära mahuks, tuleb alustada plaanist. Mõtle läbi, mida ootad enda aialt, ja pane see kõik kirja. Väga hea oleks visandada vajalik ka esialgsele plaanile. Näiteks pane paika peenarde või aiamaa asukoht, see, kuhu soovid asetada kuuri või grillinurga. Ehk on veel midagi, mida enda aeda paigutada soovid?

Mõtle see kõik läbi, visanda paberile või leia internetist erinevaid programme, mille abil luua enda uuest aiast plaan. Selle plaani koostamisega mõistad paremini, kas ja kuidas kõik vajalik ära mahutada. Samuti on see aluseks kogu eelarve paika panemisele.

Aeda planeerides võid luua ala, mis on mõeldud taimede, puude ja põõsaste jaoks. Sinna saad rajada kõik vajalikud peenrad ja ehitada ka kasvuhoone. Viljapuude ja peenramaa ala saab muust hästi eraldada mõne heki või kasvõi aiamaja või kuuriga, kui seda vajalikuks pead.

Grillinurga jaoks mõtle, kas soovid luua eraldi ala või lood selle terrassile. Alati on võimalik teha ka mõlemat, näiteks terrassil, kuhu saab ka otse toast astuda, on hea luua keskkond, kus on mõnus nautida hommikust kohvi ja hilist brunch’i. Grillinurka on võimalik seevastu ehitada väliköök, valida suur laud ja toolid, et korraldada mõnusaid ühissöömisi kõikide kallimate inimestega.

Hubasuse loovad läbimõeldud detailid

Kui üldine plaan on paigas, siis saab reaalsete tegevustega alustada. Kui need juba tehtud ja kõige olulisem aiamööbel soetatud, siis tasub mõelda ka dekoratsioonidele, sest just need on asjad, mis loovad hubasuse sinu aeda, terrassile ja grillinurka. Mõtle erinevatele tulukestele, laternatele ja ilutaimedele. Kui sinu aias on kaunid puud, siis saad nende peale riputada väikesed valguslambid. Puude vahele pane ka võrkkiik, millel on hea raamatut lugeda või tähti nautida. Grillinurka ja terrassile sobivad hästi ka erinevad õuevaibad ja padjad, mida saab kasutada nii istumiseks kui ka niisama õdusa keskkonna loomiseks.