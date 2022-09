Võitlus ühe laulu pärast: Simon Cowell proovis enda poistebändile napsata lugu, mis Britney Spearsi kuulsaks tegi

Raske on ette kujutada keda teist laulmas Spearsi hittloo sõnu, aga kui Cowell oleks oma tahtmise saanud, oleks nii läinud. Nimelt soovis Simon, et laulu esitaks Britney asemel hoopis üks tema tolle aja poistebändist, vahendab New York Post.

„Mul oli poistebänd „Five“, mille ma kokku panin ja me olime just nende Ameerikas lansseerimisega ametis,“ alustas Cowell loo rääkimist oma Ameerika talendisaate kaaskohtunikule Howie Mandelile tema taskusaates „Howie Mandel Does Stuff“. „Keegi helistas mulle Ameerikast ja ütles, et talle just mängiti seda lugu, mis oli kirjutatud tüdrukutebändile TLC,“ rääkis Simon.

Tüdrukutetrio aga loobus loost ja seejärel arvas muusikaprodutsent, et see sobiks ideaalselt tema poistebändile ja viiks ansambli Ameerikas edetabelite tippu. „Ma mõtlesin, et ma pean selle loo saama,“ ütles Cowell. Ainus probleem selle juures seisis selles, et loo produtsent ja looja Max Martin oli selle juba ära lubanud tollal tundmatule artistile nimega Britney Spears.

„Ta ütles, et ma olen selle juba kellelegi teisele ära lubanud. Ma tahtsin teada kellele ja ta ütles, et lugu läheb Britney Spearsile. Ma ütlesin: „Max, las ma annan sulle veidike nõu - mitte kellelgi ei tule hittlugu, kui ta nimi on Britney Spears,““ sõnas Cowell ja lisas, et tollal polnud Spears üldse tuntud.

Briti muusikaprodutsent proovis iga hinna eest endale lugu saada ja oli valmis saatma Martinile isegi ühe Mercedese auto, kui ta loo endale saab. Martin aga Cowelli soovidele ei allunud ja pidas oma Britneyle antud sõna. Peale „Baby One More Time“ loo on Martin produtseerinud ka Spearsi teised tuntud lood „Stronger“, „Oops! I Did It Again“ ja „Till the World Ends“. „Ta ei murdnud oma sõna ja vaata, kuhu ta välja jõudis,“ kiitis Simon Maxi põhimõtteid taskusaates ning mehed on tänaseni sõbrad.