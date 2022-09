Nimelt on tegemist lauljatar An-Marleniga ehk Ingel Marlen Mikuga. Neiu on juba aastaid teinud muusikat, kuid tema esimene suurem läbimurre leidis aset eelmise aasta lõpus, kui tema lugu „Lõpuks muutub“ murdis Eesti Laulu veerandfinaali.

Zevakin pole oma sotsiaalmeediakontodel paljastanud, et neiu temaga koos Põhja-Itaalias ringi seikles, kuid Marlen on jaganud oma Instagrami seinal mitut postitust nii Milaanost kui ka Como järve juurest. Mitmelt pildilt ja videolt on näha, et koos Zevakiniga nauditi maailmakuulsa järve kaldal sõitu kabriolettiga ning käidi ka einestamas.