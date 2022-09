VIDEO | Kuninganna leinajad ummistavad Londoni kesklinna: kirstuni jõudmiseks võib kuluda lausa 30 tundi

Leinajaid on hoiatatud, et järjekorrad on pikad ning kuninganna kirstuni jõudmiseks võib kuluda lausa 30 tundi. Järjekorraga liitujatele antakse nummerdatud käepaelad, et vajadusel söögipausiks rivist väljuda, vahendab Reuters. Suure rahvamassi ohjamiseks on marsruudil üle 1000 korrapidaja, vabatahtliku ning esmaabitöötaja.



Kuigi täpseid arve ametnikud öelda ei oska, siis on hinnanguliselt lähipäevil kuningannaga hüvasti jätmas 750 000 inimest.