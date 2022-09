Rauno Märks tundis Tõnis Niinemetsas ära kallile kaasale kuuluva omaduse: mu naine on täpselt samasugune!

Tõnis tunnistas 2021. aasta juunis Kroonikale antud intervjuus, et vanemaks on saada väga lahe. „Elu läheb minu arust aina mõnusamaks. Hästi lahe on, et vanus kasvab, aga vaimsus on ikka kuskil 15-16aastase tasemel. Iga kord ise ka üllatun, et pass näitab juba suuri numbreid, aga ikka oled nagu suur laps ja ikka on tore. Imestan jätkuvalt, et kuidas on see võimalik.“