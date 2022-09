FOTO | Lahkuminekust jahvatavate kuulujuttude kiuste: Triin ja Toomas Luhats ilmusid EFTA-le koos

Juuli lõpus teatas teleprodutsent Triin Facebookis, et tema ja ta abikaasa, hiljuti ERRi juhatuse liikmeks saanud Toomas Luhats kolivad välja oma pikaaegsest kodust ja panevad asjad müüki. Müügile paiskasid nad keldris kasutult seisnud esemeid alates lapsevankrist kuni voodini. Varem on ringelnud info, et kaasad on lahku minemas. Kas asjade müümine on seotud suurema elumuutusega, ei soovinud Triin avaldada.