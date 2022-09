VIDEO | EFTAl parimaks reporteriks kuulutatud Heleri All paljastab, kes on tema iidol

Varasemalt on All meedias avaldanud, et ühte lugu tehes tundis päriselt surmahirmu. Viimasel ajal sääraseid juhtumeid pole olnud. „Kahtlaselt rahulikult läinud,“ muigas ta.

Ta on valmis, et tiitli järel on oodata ka rohkem meediatähelepanu. Tema enda suureks inspiratsiooniks on Marko Reikop, kes „Ringvaadet“ juhib. All kiitis oma iidolit - kuidas too ikkagi jõuab olla iga päev eetris ning ikka terav ja värske.