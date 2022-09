Kuninga homsele suurüritusele olid esiti oodatud ka Harry ja Meghan. Nüüdseks on nende kutse tühistatud

Metro vahendab, et vastuvõtt toimub homme õhtul Londonis Buckinghami palees. Oodatud on paljude riikide juhid ja teiste kuningakodade liikmed.

Briti meedia andmetel tahtis kuninglik perekond eesotsas Charles III-ga, et osaleksid ka prints Harry ja Meghan. Kutse nad saidki. Kuningakoja kõrgemad ametnikud aga tõmbasid plaanile pidurit. Nimelt viitasid nad protokollile – selline üritus on mõeldud ikkagi aktiivselt kuningakoda esindavatele liikmetele. Teatavasti on Harry ja Meghan kohustustele selja pööranud ning elavad juba pikemat aega USAs Californias.