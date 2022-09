KLÕPS | Mihhail Kõlvartit ja tema abikaasat võis täna silmata Pirita jõel

„Tallinn on alati olnud uhke selle üle, et on rannikulinn. Viimastel aastatel oleme kõvasti tööd teinud, et linn merele avada. Pöördusin sel aastal Läänemere-äärsete linnade poole palvega pühendada see päev eelkõige veekogude puhastamisele,“ sõnas Kõlvart. „Järgmisel aastal, mil Tallinn on Euroopa roheline pealinn, soovime Läänemerele veelgi rohkem tähelepanu pöörata,“ lisas ta.