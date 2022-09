Genka agarad austajad tegid fännivideo, kus räppari loo saatel lihtsalt seksisid

Bert Prikenfeld ehk DJ Critikal rääkis, et Genkal oli just välja tulnud „Porr“ ja neil oli A-Rühmaga kontsert Pärnu ööklubis Miraaž. Kontserdile tulid ka üks naine ja mees, kes ütlesid, et „Porr“ on nende lemmiklaul.

„Nad esindasid enda sõnul Pärnu vabameelsete inimeste klubi ja ütlesid, et see on nende klubi hümn,“ kirjeldas Genka edasi. „Nad kinkisid meile mini-DV, kus peal pidi olema nende tehtud video laulule. Meil ei olnud võimalik seda vaadata ja nii sai see kõrvale pandud. (Muheleb.) Viimaks sattus see DJ Questi kätte, kes vaatas – inimesed seal lihtsalt seksisid selle loo saatel…“