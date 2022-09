Tantsusaate kohtunik Tanja Mihhailova-Saar teeb hooaja eel julge ennustuse! Kas läheb täppi?

„Ennustamine on väga keeruline, aga mulle tundub, et sel hooajal ei tule ühtegi. Samas, vähemalt üks paar võiks ju tulla. Mõistan täiesti, kuidas tants liidab. Eeldan, et kui veedetakse palju aega tantsutrennis, tulevad kukkumised ja emotsionaalsed üleelamised, millest tuleb koos läbi minna. See ühendab,“ lausus ta.