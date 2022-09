FOTOD | Tänavusele motohooajale pandi Pärnus punkt võimsa paraadiga

„Tegemist on Baltikumis ainulaadse sündmusega, kuhu koguneb igal aastal rekordarv mootorrattaid ning sooritatakse koordineeritud paraad läbi Eesti suvepealinna Pärnu,“ sõnas Mathiesen. ,,Loomulikult ei tähenda hooaja lõpetamine, et kõik nüüd suure hurraaga enda mootorrattad ära panevad, vaid pigem mõnusat ajaveetmist sõpradega, et suveseiklused kokku võtta. Selle aasta suvi osutus üheks ilusamaks ning arvatavasti sai mootorratturitel ka kõvasti kilomeetreid kokku. Enamus vaatamisväärsused olid hüljatud ja vabalt avastamiseks lahti ning muljetamise jaoks peaks materjali jätkuma.“

Tema sõnul olid kõigi osalejate ja külastajate jaoks üritusel kohal motoklubi Wildcards MC liikmed, et pakkuda huvilistele kasulikku infot: „Meie motoklubi liikmed on üritusel kohal, et vastata küsimustele, mis sind on huvitanud, aga mida ei ole osanud varem kusagilt küsida. Samuti on kohal tuhanded mootorratturid igast ilmanurgast, kelle erinevaid rattaid saab vaadata piki Supeluse tänavat, mis on motoparaadi kogunemiskoridori tarbeks kinni pandud.“