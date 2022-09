KROONIKA LONDONIS | Terve kesklinn elab matuste rütmis: sarga järjekord liigub üllatavalt kiirelt, melu jagub igale tänavanurgale

Lõputuna näivast järjekorrast leidis Kroonika nii inimesi, kes olid tulnud sinna lausa väikelastega kui ka huvilisi, kes nautisid sooja laupäeva õhtupoolikut taskusse peidetud kangema napsuga. Tekkinud on kogukonnatunne, sest järjekorras seisvatele inimestele on vabatahtlikud pannud püsti lauad, kust saab tausta kuuma teed võtta. Samuti on neile toodud ka välikäimlad.

Vahele trügimise võimalust neil siiski ei ole, sest laupäeva õhtul 12-tunniseks kulgenud järjekorda eraldasid metalltarad. Samuti saavad kõik inimesed kohe järjekorra alguses endale käepaelad, mis neid eristavad ning ilma milleta ei saa tualetis käia või ka hiljem Westminster Halli sisse.

Tänavatele on kogunenud ka tuhandeid inimesi, kes järjekorras ei seisa. On neid, kes ergutavad seisjaid, kuid on ka neid, kes on tulnud kogu melu nautima. Tund aega enne Kroonika jõudmist Westminsterisse olid kuninganna sarga juures käinud kõik lahkunud monarhi kaheksa lapselast. See tähendas ka seda, et inimesed lootsid näha oma silmaga mööda sõitmas prints Williamit, prints Harryt või kedagi teist kroonitud peadest.

Samuti on viimaste päevade jooksul olnud mitmeid tuntuid nägusid, kes on pikas järjekorras oodanud oma aega, et näha kuninganna sarka. Neist kuulsaim on olnud jalgpallilegend David Beckham. Ka maailmakuulsate staaride nägemine on üks põhjuseid, miks mõned tavakodanikud Westminster Halli juures niisama ringi kõnnivad.