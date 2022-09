KROONIKA LONDONIS | Tänu kuninganna surmale ratsa rikkaks: suveniiripoodides vaatavad vastu jahmatavad hinnad, aga ettevõtjad teenivad miljoneid

London on hetkel harjunud lõputute järjekordadega. Küll tuleb oodata 12 tundi, et kuninganna sarka näha, kui tahad Buckinghami palee ette lilli asetada, tuleb kannatada veel 2-3 tundi. Sama kehtib ka suveniiripoodide puhul. Mida uhkem pood või putka, seda rohkem tunglemist on. Nii poodides sees ootavad järjekorrad kui ka iga hetk on formeerumas järjekorrad selleks, et üldse sisse pääseda.

Kui tavaliselt on erinevates suurlinnades suveniiripoodides peamiselt sama kaup, siis siin eristuvad need ettevõtted, kes on salaja kuninganna Elizabeth II surmaks valmistunud. On neid, kes on tassinud kõik võimalikud lahkunud monarhi meened poe etteotsa, kuid on ka neid poode, kust saab lahkuda näiteks nunnu ja pehme pusaga, kus ilutseb juba Elizabethi surma-aasta.