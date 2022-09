FOTOD JA VIDEO | Maailma mõjuvõimsaimad inimesed pandi bussidesse: vaata, kuidas saabusid riigipead ja kuninglikud Charlesi vastuvõtule

Kuna tegemist oli turvariske ja logistikat arvestades äärmiselt keeruka sündmusega, siis otsustati, et enamik tähtsatest isikutest sõidutatakse paleesse kohale bussidega. See tähendas seda, et bussidesse paigutati nii mõjuvõimsad presidendid, peaministrid kui ka teiste kuningakodade kroonitud pead.

Ainult üksikud riigipead said nautida seda, et said Buckinghami palee juurde tulla oma sõiduvahendiga. Nende seas olid näiteks USA president Joe Biden, Suurbritannia peaminister Liz Truss, Iisraeli president Isaac Hertzog, Dubai šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum jt. Loomulikult sõidutati ka Briti kuningapere liikmed kohale eraldi autodega.

Pühapäeva hommikul Londonisse lennanud Eesti president Alar Karis oli ka nende riigipeade seas, kes sai kutse Charles III vastuvõtule.

Kõige üllatuslikumaks väliskülaliseks võib pidada Hispaania endist kuningat Juan Carlost, kes pidi troonist loobuma 2014. aastal. Viimastel aastatel Abu Dhabis end peitnud endine monarh otsustas tulla oma nõbu matustele vaatamata sellele, et Hispaania valitsus tegi talle selgeks, et nad ei soovi, et ta tähtsal üritusel oma nägu näitaks. Teda saatis abikaasa Sofia. Vastuvõtule saabus ka Juan Carlose poeg, Hispaania praegune kuningas Felipe VI koos kuninganna Letiziaga.

Vaata, kuidas ilmusid riigipead Buckinghami paleesse:

Prints Harryle ja hertsoginna Meghanile teatati alles eile, et kuigi nad said kutsed vastuvõtule, siis need on tühistatud. Kuningakoja jaoks töötavad nõunikud otsustasid, et üritus on ainult nendele Briti kuningliku perekonna liikmetele, kes täidavad kuningakoja jaoks ülesandeid ehk on töötavad kroonitud pead. Harry ja Meghan loobusid sellest õigusest 2020. aasta alguses, kui nad otsustasid kolida USAsse.