VIDEO | Spearsi postitus teeb fännid murelikuks: popstaar puhkeb tantsimise ajal hüsteeriliselt nutma

„Sellest on mõnda aega möödas, kui viimati kaamera ees nutsin,“ selgitab ta. „See ei ole märk kokkuvarisemisest, vaid vabanemisest, millest olen juba pikka aega puudust tundnud. Usun, et siit edasi liigun vaid paremuse suunas.“

Britney fännid on videole erinevalt reageerinud. Kommentaarides kiidetakse staari avameelsust, kuid teisalt küsitakse ka murelikke küsimusi. „Nad on selle tüdruku hävitanud,“ kommenteerib üks jälgijatest. „Miks sa koguaeg oma Instagrami kontot kustutad ja seejärel uuesti aktiveerid? Lõpeta sotsiaalmeedia kasutamine - see on stressirohke ega ole seda väärt. Sam Asghari peaks sind kaitsma,“ avaldab teine kommentaator. Kolmas julgustab: „Nutmine on märk tervenemise protsessist!“