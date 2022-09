London elab täna täielikult kuninganna Elizabeth II riiklike matuste rütmis. Miljonid inimesed on kogunenud Westminster Abbey ja Buckinghami palee ümbrusesse, et näha kasvõi hetkeks kuninganna sarka. Kroonika käis kohapeal, et näidata, kui suur peab olema kannatus sellise suursündmuse oma silmaga nägemiseks.