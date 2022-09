Carmen Mikiver meenutas Mikk Mikiveri lahkumist: minul olid jalad alt...

„Ma olin väga teadlik vanemate vanusevahest ja vahetevahel käis see mõte mul läbi, sain ju aru loogiliselt, et isal oli juba insult olnud, haigus oli juba teda löönud. Ma sain aru, et see pigem juhtub varem kui hiljem. Ma olin valmis selleks päevaks — ma teadsin, et see tuleb ning võib-olla seepärast ei olnudki šokk enam nii suur, sest ma olin palju sellele mõelnud ja sellega leppinud,“ rääkis Jon.