VIDEO | Mis see nüüd on? Enrique Iglesias suudles kirglikult fänniga

Nimelt sai naisfänn lauljalt põsemusi, kuid sellega asi ei piirdunud. Iglesias haaras fänni embusse ning otsustas teda kõigi kaamerate ees kirglikult suudelda. Kõige huvitavam on see, et popstaar jagas videoklippi sotsiaalmeedias ka ise.

See ei olnud Iglesiasel esimene kord naisfänniga suudelda. 2018. aastal pani popstaar meedia kihama, kui suudles Kiievis toimunud kontserdil ennastunustavalt fänniga otse laval. Mehe sõnul ta pärast intsidenti kodus pahandada ei saanud: „Ta on väga lahe, ta on kõige lahedam. Ta on suurepärane. Ta teab, et ma armastan oma tööd ja ta on kõige selle poolt.“