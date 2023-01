KROONIKA ARHIIVIST | Abiellus kuuendat korda! Beatrice: võtsime Lauriga ühe aasta prooviaega. Siis tuleb kas pulmapidu või lahutus

Beatricega (52) tema Tallinna vanalinnas asuvas šampanjagaleriis Mull kohvi juues ei jää märkamata, et ta on kui aegumatu vein. Sama kaunis nagu aastate eest, kui ajakirjades ta pilte imetlesin – ekstravagantne, õrn ja siiras. Täna on Beatrice aga kurb, sest ees ootab ta lemmikkassi Fjodori matus – loomake sattus naabri koera lõugade vahele. „Ta oli fantastiliselt ilus kass ja kõikide lemmik,“ õhkab Beatrice, meenutades oma lühikarvalist orientaaltõugu süsimusta kassi.

Beatrice ütleb, et uuris, kas on võimalik teha Fjodorist topist, aga talle öeldi ära, sest koduloomast topist valmistada pole eetiline. Miks aga põdrast või rebasest on eetilisem topis teha, sellest ei saa me kumbki aru. „Minu arvates on creepy lähedasi matta, et neid hiljem ussid sööksid,“ lausub Beatrice.