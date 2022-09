ARMAS VIDEO | Printsess Charlotte tuletas kuninganna matuse ajal sõbralikult suurele vennale kombeid meelde: sa pead kummardama

Charlotte’ist ja George'ist filmitud videost on näha, kuidas ühel hetkel tuletab printsess oma suurele vennale meelde kuninglikku protokolli. Just samal ajal möödub neist kuninglikule mereväele kuuluv kaarik, millel asetseb Elizabeth II sark. Prints Williami tütar paistab George’ile tol hetkel ütlevat, et too peab kummardama. Noor prints paistis õde kuulavat ja langetas oma pea, kui Elizabeth II kirst neist möödus.