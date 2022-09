Edith Karlson (39) ja Raul Saaremets (55) on huvitav paar - üks pööraste ideedega skulptor ja teine klubilegend. Nende elud kulgesid paar aastakümmet paralleelselt, kuni ristusid kaheksa aastat tagasi ja neil tekkis suhe. Edith, kes käis pidudel, kus Raul oli DJ, ei osanud plikana ette kujutada, et kunagi on nad koos ja kasvatavad poega.