FOTOD | Vene rokkmuusika legend Boriss Grebenštšikov andis Tallinnas vägeva kontserdi

Grebenštšikovi sõnul on Akvarium muutunud Venemaa ja Ukraina vahelise sõja tõttu taas sama populaarseks, kui nad olid suurema osa oma tegutsemisaastate jooksul, vahendab venekeelne Delfi. Samas on osa ansambli koosseisust Venemaal, mistõttu on bändiga välismaal esinemine välistatud. „Neil on suured pered ja nad ei suuda väljaspool Venemaad ellu jääda. Püüame midagi nende elu hõlbustamiseks ette võtta, kuid meie võimalused on väga piiratud. Seetõttu oleme nüüd BG+ grupp. Tegelikult oleme me seesama Akvarium, kuid selleks, et mitte solvata inimesi, kes praegu esineda ei saa, kutsume end bändiks BG+,“ ütles Boriss Grebenštšikov.